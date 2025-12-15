El director y actor Rob Reiner y su esposa aparecieron asesinados

Los cuerpos presentaban heridas de arma blanca. Nick Reiner, de 32 años e hijo de la pareja, es señalado como responsable de la matanza. El joven enfrenta problemas de adicción a las drogas desde la adolescencia.

15 de Diciembre de 2025 14:50hs

La policía de Los Ángeles investiga el doble homicidio de Rob Reiner y Michele Singer. El actor, productor y director tenía 78 años. Su esposa, fotógrafa, tenía 68 años. Los encontraron muertos en su casa de Brentwood, al oeste de la ciudad.

Los cuerpos presentaban heridas de arma blanca. El Departamento de Bomberos acudió el domingo a las 15:30 hora local. Respondieron a un llamado por asistencia médica. La policía inició la investigación formal tras identificar a las víctimas.

Fuentes cercanas al matrimonio señalaron a Nick Reiner como responsable. El hijo de 32 años estaba bajo interrogatorio. La policía no confirmó la versión. No hubo arrestos hasta el momento.

Rob Reiner y Michele Singer se casaron en 1989. Tuvieron tres hijos. Nick es el del medio. El joven enfrenta problemas de adicción a las drogas desde la adolescencia.