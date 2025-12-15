El Banco Central actualizará la banda cambiaria por inflación desde enero

El BCRA implementará un programa para acumular reservas internacionales. Las bandas limitarán movimientos extremos en el tipo de cambio.

15 de Diciembre de 2025 16:50hs

El Banco Central (BCRA) actualizará las bandas de flotación del dólar por la inflación mensual desde el 1 de enero de 2026. El techo y el piso de la banda evolucionarán con el último dato de inflación del INDEC. La entidad anunció esta medida en un comunicado oficial.

El BCRA implementará un programa para acumular reservas internacionales. Las bandas limitarán movimientos extremos en el tipo de cambio. El techo de la banda se incrementará en términos reales porque no se ajusta por la inflación de Estados Unidos.

Según explicó el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, la decisión responde a la resolución de desequilibrios macroeconómicos en los anteriores meses. Desde el 2026, la política monetaria priorizará la acumulación de reservas y la remonetización de la economía.