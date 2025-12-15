Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol

La senadora mileísta acusó a ambos dirigentes de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol. También señaló infracciones a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la institución.

La senadora Patricia Bullrich denunció ante el Comité de Ética de la Conmebol a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, su tesorero. La denuncia se presentó en el marco de la causa judicial que investiga el vínculo de la AFA con la empresa Sur Finanzas. Esta empresa está acusada de lavado de dinero y maniobras fraudulentas.

Bullrich presentó un documento oficial ante la Confederación Sudamericana de Fútbol. En él acusó a ambos dirigentes violaciones al Código de Ética de la Conmebol. También señaló infracciones a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la institución.

El texto detalla presuntas violaciones a principios específicos. Entre ellos se encuentran la integridad, el deber fiduciario y el conflicto de intereses. Además menciona la transparencia en las contrataciones y el uso adecuado de los recursos. Incluye la prevención del lavado de activos en las federaciones miembro.

Bullrich cuestionó el manejo de los fondos por publicidad y de la Selección Argentina. Preguntó por los premios a los campeones frente a los gastos de Tapia. Inquirió sobre las deudas de clubes gestionadas por Sur Finanzas. También preguntó por contrataciones a empresas propias y la retención de aportes.