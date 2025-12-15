Apuestas on online: en Provincia se exigirá identificación biométrica en no más de sesenta días

La medida busca restringir el acceso de menores de 18 años. Los siete sitios autorizados deben instalar sistemas de verificación de identidad.

15 de Diciembre de 2025 16:15hs

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció la implementación de identificación biométrica en los sitios de apuestas en línea regulados en la provincia. La medida busca restringir el acceso de menores de 18 años. Los siete sitios autorizados deben instalar sistemas de verificación de identidad.

Bianco otorgó un plazo de 60 días para la regularización. La identificación impedirá el uso de datos de familiares. Los usuarios deben verificar su identidad al ingresar. La resolución la firmó Gonzalo Atanasof del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Atanasof exige reconocimiento facial y datos biométricos para el acceso. La provincia denunció 300 sitios ilegales la semana pasada. Realizó allanamientos en varios de ellos. Esos sitios carecían de controles gubernamentales.

Los datos biométricos incluyen reconocimiento facial, huellas dactilares o firma. Estos permiten identificación única mediante tecnología. Su uso limita el acceso desde computadoras sin cámara para reconocimiento facial.