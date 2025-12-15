Alertan por la venta online de juguetes considerados peligrosos para niños a nivel internacional

Estos artículos se ofrecen en plataformas de comercio electrónico bajo compra internacional. No cuentan con controles fronterizos ni certificación local visible, advirtió la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

15 de Diciembre de 2025 16:09hs

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) alertó por la venta online de juguetes peligrosos retirados del mercado internacional. Estos productos representan riesgos para la salud y seguridad de los niños. La entidad cuestionó la competencia desleal frente a juguetes que cumplen con las normas locales.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) ordenó retirar el disfraz de sirena SKCAIHT el 11 de diciembre. El producto contiene ftalatos prohibidos. También sacó de circulación el gimnasio para bebés Silver Lining Cloud Activity Gym de Skip Hop en Estados Unidos, Canadá y México. Partes del juguete se desprenden y generan riesgo de asfixia.

La CPSC retiró el Conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina por riesgo de ingestión de baterías tipo botón. Estas baterías causan lesiones graves o muerte. El juguete didáctico Zippee Silicone Activity Toy presenta riesgo de asfixia. Sus extremos esféricos alcanzan el fondo de la garganta.

Estos artículos se ofrecen en plataformas de comercio electrónico bajo compra internacional. No cuentan con controles fronterizos ni certificación local visible. Matías Furió, presidente de la CAIJ, indicó la falta de fiscalización efectiva y de marcado de conformidad en las ventas online.