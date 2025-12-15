Al menos veinte muertos y decenas de desaparecidos por inundaciones en el oriente boliviano

Más de dos mil familias resultaron damnificadas. Algunas personas quedaron aisladas en techos de casas y copas de árboles. El alerta se mantiene en la zona por riesgo de nuevas lluvias.

15 de Diciembre de 2025 16:45hs

Lluvias torrenciales causaron el desborde del río Piraí en las afueras de Santa Cruz, Bolivia. Al menos 20 personas murieron. Decenas están desaparecidas. El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó las cifras oficiales.

Las inundaciones afectaron las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica. Santa Cruz es la capital económica de Bolivia. Más de 2000 familias resultaron damnificadas.

Algunas personas quedaron aisladas en techos de casas y copas de árboles. Un centenar de reclusos en un centro de detención de menores escaló el edificio. La alerta roja se mantiene en la zona por riesgo de nuevas lluvias.

Los equipos de rescate intensificaron la búsqueda de desaparecidos. El pronóstico anuncia más precipitaciones.