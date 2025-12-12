Un intendente del Interior de Santa Fe es el nuevo presidente de la UCR

Leonel Chiarella asume con un bloque radical de sólo seis diputados, pues cinco se fueron a Provincias Unidas, y Karina Banfi forma un monobloque. No obstante, destacó Chiarella, el partido gobierna cinco provincias y medio millar de intendencias.

12 de Diciembre de 2025 18:36hs

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, asumió este viernes la presidencia de la Unión Cívica Radical (UCR). Reemplaza al diputado Martín Lousteau. Tiene 36 años y es vicepresidente de la UCR santafesina. Lo eligieron 106 delegados nacionales en la sede partidaria de Alsina 1786, Balvanera.

Chiarella prometió representar los valores y el trabajo de la UCR. Destacó que el partido gobierna cinco provincias y cuenta con más de 500 intendentes. Enfatizó la eficiencia de sus gestiones sin corrupción y la lucha contra el narcotráfico.

La UCR enfrenta un momento crítico tras las elecciones de octubre. El bloque radical puro en Diputados se redujo a seis integrantes. Otros cinco se sumaron a Provincias Unidas. Karina Banfi forma un monobloque aparte.

El partido mantiene poder en Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Jujuy y Chaco. Gobierna centenares de intendencias. Chiarella se reeligió en 2023 en Venado Tuerto con el 83% de los votos.