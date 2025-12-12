Chacra Agro Continental

Se trata de una reducción permanente de derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos
12 de Diciembre de 2025 10:04hs
Se publicó hoy el Decreto de baja de retenciones a las exportaciones de granos
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

El Gobierno Nacional a través del Decreto 877/2025 estableció una nueva reducción permanente de derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos, dando un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario.
"Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para este gobierno. Continuaremos haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", puntualizaron desde la SAGyP.

A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:
• Soja: de 26% a 24%
• Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
• Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
• Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
• Girasol: de 5,5% a 4,5%

El agro es uno de los motores de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones.

Dereto 877/2025 

