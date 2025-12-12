RIGI: Anuncian una inversión de dos mil millones de dólares en minería

Luis Caputo, ministro de Economía, calificó a Vicuña como la inversión minera más grande de la historia del país.

12 de Diciembre de 2025 14:01hs

Las empresas BHP y Lundin Mining solicitaron ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto minero se llama Vicuña. Está ubicado en San Juan.

El proyecto Vicuña explota cobre, oro y plata. Incluye los depósitos Josemaría y Filo del Sol.

Luis Caputo, ministro de Economía, calificó a Vicuña como la inversión minera más grande de la historia del país. Se trata de inversión extranjera directa.

El RIGI compromete al menos 2.000 millones de dólares. Las inversiones se aceleran en los primeros dos años desde la aprobación.