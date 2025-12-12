Reforma Laboral: "Sturzeneger, 'desregulando', hace que el poder del empresario ante el trabajador sea absoluto""

"Todo el contenido de la reforma supone una pérdida de derechos y esto no lo esconde nadie. Lo que se dice desde el Gobierno es que es necesaria para que se incentive la creación de empleo. Es una discusión sobre una premisa errada, por lo que ha ocurrido siempre en la historia en la Argentina y en el Mundo", dijo Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, quien detalló las coincidencias entre el proyecto de ley del mileísmo y la norma de la última dictadura.

12 de Diciembre de 2025 13:30hs

