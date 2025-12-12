La Justicia federal declaró inválido el decreto de Milei que suspendió la Emergencia en Discapacidad

El fallo ordena la aplicación inmediata de la norma, argumentando que el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación priman por sobre las restricciones presupuestarias.

12 de Diciembre de 2025 16:20hs

La Justicia Federal declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025. Ese decreto suspendía la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. El fallo ordena la aplicación inmediata de la norma.

El Hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad convocaron a un abrazo simbólico. La movilización será este miércoles a las 18.30 en Plaza de Mayo. Exigen la aplicación urgente de las leyes de emergencia. Denuncian su exclusión del Presupuesto 2026.

El Congreso sancionó la Ley 27.793 el 10 de julio de 2025. Declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El Sistema de Prestaciones Básicas enfrenta desfinanciamiento y colapso. Hay cierres masivos de instituciones e interrupción de tratamientos.

El fallo reafirma el derecho a la salud, educación y rehabilitación. Estos derechos prevalecen sobre restricciones presupuestarias. El Estado debe cumplir estándares constitucionales e internacionales. La suspensión impedía medidas de continuidad, calidad y monitoreo de prestaciones.

El sector discapacidad fue objeto privilegiado de los ajustes del Gobierno de Milei, con las prestaciones prácticamente congeladas en los últimos dos años mientras la inflación acumulada prácticamente triplica los datos de diciembre de 2023, y convirtiéndose en objeto de la mayor controversia judicial, a partir del descubrimiento de un presunto sistema de coimas por sobreprecios cuyas estribaciones implicarían a la mismísima Karina Milei.