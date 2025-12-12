La causa por la mansión atribuida a dirigentes de AFA pasará al fuero Penal Económico

El juez Daniel Rafecas se declaró incompetente, y el fuero penal económico rechazó el expediente. Sin embargo, la Cámara Federal ordenó tramitarlo en ese fuero.

La Sala I de la Cámara Federal resolvió este viernes el traslado de la causa sobre la mansión de Pilar atribuida a dirigentes de AFA. El expediente pasa al Juzgado Penal Económico N°10 de Marcelo Aguinsky. El juez Daniel Rafecas enviará el caso en las próximas horas.

Rafecas se declaró incompetente. El fuero penal económico rechazó el expediente. La Cámara Federal intervino y ordenó tramitarlo en ese fuero.

Rafecas ordenó el embargo preventivo de la finca de Pilar. Inmovilizó vehículos y bienes muebles por presunto lavado de activos. Dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Wicca S.A.S., ex propietaria de la casa. Las autoridades continuaban el allanamiento este viernes.