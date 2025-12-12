Juan Enrique Braillard Poccard asumió como Ministro de Turismo de Corrientes

"Asumo esta responsabilidad con el firme compromiso de impulsar, fortalecer y posicionar al turismo como un pilar fundamental del desarrollo económico de la provincia" dijo el flamante ministro.

12 de Diciembre de 2025 15:19hs

Por Ricardo Seronero

El Gobernador de la Provincia de Corrientes Juan Pablo Valdés puso en funciones a los miembros de su gabinete, entre ellos designó a Juan Enrique Braillard Poccard como Ministro de Turismo provincial. El juramento del flamante funcionario tuvo lugar ayer jueves 11 de diciembre, en un acto desarrollado en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Hasta la fecha, Braillard Poccard estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. En comunicación con la prensa sostuvo que, conforme a lo indicado por el Gobernador, asume esta responsabilidad con el firme compromiso de impulsar, fortalecer y posicionar al turismo como un pilar fundamental del desarrollo económico de la provincia.

Tras el juramento, el flamante funcionario de Turismo se dirigió hasta la sede del organismo provincial y en un primer contacto con el personal transmitió que el objetivo es continuar trabajando en fortalecer la promoción de Corrientes en los mercados nacionales e internacionales, con énfasis en las provincias del NOA y países limítrofes. De esta forma, generar mayor empleo y oportunidades para todos los correntinos.

