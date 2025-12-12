Joaquín Levinton está fuera de peligro, tras sufrir un infarto de miocardio

Ocurrió el jueves por la noche en un bar de Palermo, mientras brindaba un show. En el Hospital Fernández le colocaron un stent y lo mantuvieron en terapia intensiva.

12 de Diciembre de 2025 14:06hs

Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio. Ocurrió el jueves por la noche en un bar de Palermo. Brindaba un concierto en ese momento.

Llamaron al SAME. Lo trasladaron al Hospital Fernández. Ingresó en la guardia.

Los médicos le colocaron un stent. Realizaron un chequeo completo antes. Permaneció en terapia intensiva.

Turf publicó un comunicado. Joaquín se encuentra estable. Está fuera de peligro. Evoluciona favorablemente. Inicia su recuperación.