Irán: arrestaron a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

12 de Diciembre de 2025 14:36hs

Autoridades iraníes arrestaron a Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz 2023. La detención ocurrió en Mashhad, a 680 kilómetros al noreste de Teherán. Mohammadi asistía a una ceremonia por el abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, que apareció muerto en su oficina en la mentada Mashdad.

Irán no confirmó la detención. Mohammadi tiene 53 años. No se sabe si la regresarán a prisión para cumplir su condena.

La fundación de Mohammadi denunció arrestos violentos por fuerzas de seguridad. Otras personas detenidas asistían a la ceremonia. La fundación exige liberación inmediata e incondicional.

Khosrow Alikordi, de 46 años, apareció muerto en su oficina en Mashhad. Autoridades lo atribuyeron a un ataque al corazón. Mohammadi habló sin hijab en la ceremonia y pidió corear el nombre de Majidreza Rahnavard, ejecutado en 2022.

La "violenta detención" ocurre en medio de una ola de represión contra intelectuales y otras personas, en un contexto de sanciones internacionales a Irán, una economía en crisis y el temor a un reinicio de los enfrentamientos bélicos con Israel.