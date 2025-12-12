Hola Paraná: promoción 3x2 en alojamientos para escapadas de verano

La promoción busca facilitar la llegada de visitantes con una propuesta accesible, disponible en establecimientos formalmente habilitados, lo que garantiza seguridad y calidad en la experiencia de hospedaje.

12 de Diciembre de 2025 15:25hs

Por Ricardo Seronero

La capital entrerriana lanzó una promoción especial para quienes planifiquen una escapada durante la temporada de verano: 3x2 en alojamientos adheridos (pagás dos noches y te alojas tres), vigente del 15 de diciembre al 21 de marzo.

Paraná es una gran opción para disfrutar el verano, con propuestas para todos los gustos: río y playas, naturaleza, actividades al aire libre, deporte y aventura, además de circuitos de arte, historia, cultura y paseos de compras.

También se destacan servicios y experiencias como el Paraná Bus Turístico y las salidas al Islote Curupí, sumado a la ventaja de la cercanía con grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La promoción busca facilitar la llegada de visitantes con una propuesta accesible, disponible en establecimientos formalmente habilitados, lo que garantiza seguridad y calidad en la experiencia de hospedaje.

El listado de alojamientos adheridos y la información para consultas se encuentran en parana.tur.ar.

