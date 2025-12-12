El cereal alcanzaría una producción de 27,7 millones de toneladas en la Argentina esta campaña, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario

12 de Diciembre de 2025 10:55hs

El trigo rompe su propio récord productivo, y alcanzaría un volumenh de 27,7 millones de toneladas en la Argentina en la presente campaña agrícola, un volumen de 3,2 millones de toneladas más que en el reporte anterior.

“La campaña triguera sigue sorprendiendo con rindes impensables”, indicó la institución rosarina. Estos rendimientos se dan en una campaña que no prometía grandes números, ya hubo una sequía en la previa. Las primeras estimaciones rondaban en 20 millones de toneladas; sin embargo, los rendimientos superan los 60 quintales y esto generó una producción récord.

“En cuanto a superficie, en la región núcleo, se sembraron 220.000 ha más de trigo que lo estimado precedentemente. También se suma el dato de que hubo 50.000 ha más en Entre Ríos. De esta manera se actualiza el área sembrada nacional con trigo en 7,17 M ha”, indicó el informe. Hasta el momento se avanzó un 58 % en todo el país dado que las lluvias complicaron las tareas de cosecha.

“Para la cifra final de producción, además del ajuste de la superficie sembrada y del rendimiento, se tuvo en cuenta un área no cosechada de 400.000 ha. En definitiva, de concretarse la estimación de producción de 27,7 Mt, Argentina produciría en la campaña 2025/26 un 37 % más de trigo que en el ciclo previo”, indicó el informe.

Por su parte, Santa Fe lidera el ranking de provincias en cuanto a rendimientos. La estimación es de 47,3 qq/ha como rinde promedio, pero todavía falta la mitad de la superficie por cosechar y otras provincias muestran un gran potencial.

En lo que respecta a Buenos Aires, hubo ajustes positivos en los rindes del norte provincial, está en segundo lugar con 43,2 qq/ha. “Le sigue Entre Ríos con un cultivo que arroja un promedio provincial de 42 qq/ha. Y por detrás está la provincia de Córdoba con 39,6 qq/ha. Pero es importante destacar que estas marcas ya son de por sí récords en las cuatro provincias”, indicó la BCR.

La BCR mencionó que este ciclo también se caracteriza por la inversión que el sector ha hecho en tecnología, sobre todo en semilla, controles contra enfermedades, fertilización y re fertilizaciones que fueron necesarias antes los fuertes problemas de lixiviación de nutrientes por lluvias.