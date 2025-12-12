Diez años de prisión para la directora del Ballet Salta por abuso sexual contra un nieto

La condena todavía no está firme, por lo que María Tondini permanecerá en libertad. Emanuel Jiménez relató que los abusos iniciaron a sus 10 años con manoseos. Se extendieron hasta los 17.

12 de Diciembre de 2025 17:47hs

La Justicia condenó a 10 años de prisión a Marina Tondini de Jiménez. Ella es fundadora y directora del Ballet Salta. El delito: abuso sexual a su nieto durante su infancia y adolescencia. La sentencia se dictó en Comodoro Py, Retiro. Aún no está firme. La artista de 73 años permanece en libertad mientras su defensa apela.

Emanuel Jiménez, la víctima de 31 años, denunció los hechos en 2022 en una comisaría de Buenos Aires. Lo hizo con sus padres y hermano. Contó los hechos un año antes a un amigo.

Jiménez relató que los abusos iniciaron a sus 10 años con manoseos. Se extendieron hasta los 17. Su abuela le ordenó no contarlo para evitar problemas. Vio a su padre destruido al confrontarla.

Él trabaja con terapia. Destacó que la sentencia de 10 años le dio alivio. Pidió a otras víctimas que hablen y que las familias acompañen.

Tondini de Jiménez cuestionó el juicio por ser rápido. Negó pruebas. Afirmó no tener problemas con jóvenes en el Ballet Salta. El instituto emitió un comunicado destacando que la sentencia no es firme. Jiménez cumple obligaciones procesales. Expresó respeto por la Justicia y se abstuvo de valoraciones.