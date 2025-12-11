Tras ser 'campeón de la Liga', Holan se va de Central

Desacuerdos en la renovación y demoras influyeron en la decisión de terminar la relación contractual, que vence a fin de 2025.
11 de Diciembre de 2025 15:54hs
Tras ser 'campeón de la Liga', Holan se va de Central
Ariel Holan dejó de ser entrenador de Rosario Central tras un acuerdo con la dirigencia que puso fin a su vínculo, vigente hasta diciembre. El club anunció la salida mediante un comunicado, agradeciendo su trabajo y destacando el título obtenido por liderar la tabla anual 2025, que aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Holan dirigió 42 partidos desde su llegada en noviembre de 2024, con 22 triunfos, 13 empates y siete derrotas. Ganó los dos clásicos ante Newell’s, pero fue eliminado en instancias de eliminación directa en el Apertura y Clausura. Su continuidad dependía de negociaciones sobre refuerzos y aspectos contractuales.

El entrenador había criticado el "pasillo de espaldas" que le hicieron en la previa de un partido contra Estudiantes, trasladando la responsabilidad de los conflictos a la dirigencia. Fuentes partidarias señalan que desacuerdos en la renovación y demoras influyeron en la decisión de terminar la relación.

Holan retorna así al fútbol argentino tras dirigir a Barcelona de Guayaquil. Rosario Central deberá ahora reorganizar su proyecto deportivo para mantener el nivel competitivo alcanzado en 2025.

