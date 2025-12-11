Reforma laboral: "También es necesario un blanqueo laboral profundo"

"No se está tomando empleo. Hay que ver las razones por las cuales un empleador toma la decisión de hacerlo o no. Es una cuestión de costos, nadie pretende que el empleado pierda derechos laborales, pero los que no consiguieron trabajo por estas leyes arcaicas no va a conocer esos derechos", arguyó Marcelo Uribarren. Para el vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, "estas reformas no son la solución completa, pero son el principio de la solución".

11 de Diciembre de 2025 18:37hs

