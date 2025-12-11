Palo Verde presentará tres nuevas variedades y refuerza su liderazgo en alfalfa

Desde Hilario Ascasubi a toda la Argentina, Palo Verde sigue creciendo. En diciembre, presentará tres nuevas variedades de semillas, entre ellas la destacada “Amaya”.

Palo Verde SRL es una empresa argentina especializada en la producción de semillas forrajeras, con más de 30 años de trayectoria en el corazón del Valle Inferior del Río Colorado, en Hilario Ascasubi, provincia de Buenos Aires. Desde esta región semiárida, ideal para la producción de este tipo de cultivos, la compañía se consolidó como líder en la producción y comercialización de semillas de alfalfa en el país.

A lo largo de su historia, Palo Verde ha mantenido una firme vocación por la investigación, el desarrollo y la mejora genética. En 2009, la empresa firmó un Convenio de Vinculación Tecnológica (CVT) con el INTA para fomentar el desarrollo de nuevos cultivares, una alianza que ha sido clave para alcanzar los altos estándares de calidad y productividad que la caracterizan.

Hoy, esa trayectoria se proyecta hacia el futuro con fuerza. Marta Alvarez, CEO de la empresa, confirmó que “para diciembre, en Oncativo (Córdoba), se llevará a cabo un evento para presentar tres nuevas variedades”, entre las que se destaca “Amaya”, a la que definió como “la niña bonita” de las semillas de Palo Verde. “Se trata de una alfalfa multifoliada que, hasta ahora, no existe en el país. Su rendimiento forrajero promete ser excepcional, y estamos muy emocionados por cómo nuestros clientes y distribuidores han recibido la noticia”, destacó.



Estas innovaciones son fruto de más de 17 años de trabajo junto al INTA Manfredi, una colaboración que, según Alvarez, “ha sido esencial para el desarrollo de productos innovadores que respondan a las necesidades del mercado”. Además, la empresaria subrayó que la compañía cuenta con 5.000 hectáreas fiscalizadas en todo el país, lo que permite sostener una producción estable ante los desafíos climáticos y económicos.

Con la mirada puesta en el futuro, Palo Verde se prepara para seguir creciendo. Tras la presentación en diciembre, las nuevas variedades estarán disponibles para la campaña de otoño de 2026. “Reiteramos nuestro compromiso de estar presentes en eventos relevantes —señaló Alvarez—. El 15 de octubre estuvimos en ExpoAlfa2025, y luego participaremos del Congreso Mundial de Alfalfa en Reims, Francia, una oportunidad invaluable para seguir expandiendo nuestras variedades en el viejo continente.”

ACERCA DE PALO VERDE SRL

