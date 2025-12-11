Más conectividad, más turismo: Nuevas rutas aéreas de Brasil a la Argentina

La empresa Gol Líneas Aéreas presentó sus nuevas rutas aéreas para la temporada de invierno. Se anunció en conferencia de prensa en Buenos Aires, con la presencia del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, directivos de la aerolínea Gol, como Alberto Fajerman y funcionarios de Río Negro, Diego Piquín y de Tierra del Fuego, Dante Quercilali. “Este anuncio es otro avance en materia de cielos abiertos, una política encabezada por Javier Milei que logró que haya una competencia sana entre las distintas aerolíneas, sin monopolio y con grandes resultados”, describió Scioli.

11 de Diciembre de 2025 16:50hs

Por Ricardo Seronero

Durante la temporada de nieve, la empresa Gol Líneas Aéreas realizará vuelos directos a las ciudades de Ushuaia (Tierra del Fuego) y Bariloche (Río Negro) desde San Pablo (aeropuerto Guarulhos, uno de los principales hubs de Brasil).

Las operaciones a la ciudad fueguina comenzarán el 7 de julio y se extenderán hasta el 29 de agosto. La ruta sumará tres frecuencias por semana, los días martes, jueves y sábados. Mientras que los vuelos con destino Bariloche se realizarán en el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 2 de agosto, cuatro veces a la semana.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, agradeció por “la decisión empresarial de un gran líder como Alberto Fajerman”, lo que permite anunciar “las nuevas rutas estacionales, cuyo impacto es muchísimo más significativo que una simple conexión aérea”. “Este anuncio es otro avance en materia de cielos abiertos, una política encabezada por Javier Milei que logró que haya una competencia sana entre las distintas aerolíneas, sin monopolio y con grandes resultados”, describió.

Scioli agregó que “Argentina está cambiando en la percepción mundial. Recupera prestigio, calidad y la seguridad necesaria para ser visitado”. “El turista que viene al país busca la diversidad de nuestros destinos turísticos. Tiene un perfil exigente, demanda visitas a los parques nacionales y un vínculo con la naturaleza. Esto genera oportunidades, por lo que tenemos que ir en busca de inversiones”, afirmó.

Por parte de la empresa GOL, participó el consejero de la presidencia, Alberto Fajerman, quien aseguró que "San Pablo conecta con más de 40 ciudades de Brasil, por lo que todo el país va a poder visitar los destinos de la Argentina".

Además, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, manifestó: “Es la primera vez que vamos a tener una empresa extranjera realizando un vuelo directo. Todos los brasileños que quieran disfrutar de la nieve de Tierra del Fuego van a poder hacerlo".

El director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquín, dijo: “Celebro la conectividad aérea que tenemos con Brasil, que beneficia tanto a Bariloche como a toda la provincia de Río Negro”.

En la conferencia también estuvo presente la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, quien destacó el alcance y la importancia de los nuevos vuelos para todo el sector turístico y resaltó que "cuentan con la CAT para continuar trabajando conjuntamente".

El anuncio, realizado en el auditorio de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, contó asimismo con la presencia del presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Daniel Prieto, junto a representantes del sector turístico y empresarios de las provincias de Río Negro y Tierra del Fuego.



