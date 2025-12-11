Le quitaron la licencia a un hombre filmado conduciendo con su hija en el asiento de atrás mientras jugaba al Candy Crush

Un motociclista le pidió que dejara de usar el teléfono. El conductor reaccionó con ira y casi atropella al motociclista.

Un hombre fue grabado mientras jugaba al Candy Crush conduciendo un auto en la Ciudad de Buenos Aires, con su hija en el asiento trasero. Un motociclista que circulaba por la misma calle lo filmó y lo confrontó por el uso del celular.

El motociclista le pidió que dejara de usar el teléfono, advirtiendo que estaba poniendo en peligro su vida y la de su hija. El conductor reaccionó con ira y casi atropella al motociclista en respuesta al reclamo.

Durante el intercambio, el motociclista insistió en la irresponsabilidad del hombre por jugar mientras conducía y transportaba a su hija. Además, le advirtió que estaba siendo filmado y expuesto públicamente.

Como resultado, el conductor fue denunciado y la Agencia Nacional de Seguridad Vial le retiró la licencia de conducir por esta infracción.