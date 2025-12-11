La inflación del noviembre trepó al 2,5%, según el Indec

El acumulado de los primeros 11 meses de 2025 llegó al 27,9%. La variación interanual registró el 31,4%.

El INDEC reportó que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%. El acumulado de los primeros 11 meses de 2025 llegó al 27,9%. La variación interanual registró el 31,4%.

Vivienda, agua y electricidad lideró con un alza del 3,4%. Transporte subió un 3%. Equipamiento y mantenimiento del hogar varió un 1,1%. Prendas de vestir y calzado aumentaron un 0,5%.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de noviembre fue del 2,4%. El acumulado anual suma el 28,3%. La variación interanual bajó al 32,6%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectó un IPC de noviembre en 2,3%. Espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.