El consumidor que compra en China "está eludiendo un 34%" del precio local, incrementado por los impuestos

"El consumidor que compra en China está eludiendo Ingresos Brutos, que se paga 3 veces en la cadena; las tasas municipales, que también, e Impuesto al Cheque: es un 34% del precio", ejemplificó Armando Farina. El vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Autoservicios y Mayoristas denunció que "Los intendentes se refugian detrás de los precios para recaudar. No entendemos por qué Kicillof no adhiere a la ley nacional para que el consumidor sepa cómo está compuesto un precio".

11 de Diciembre de 2025 17:42hs

Escuchar