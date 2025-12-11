Temporal

Dos tornados asolaron gran parte de la provincia de Santa Fe

En Carcarañá, varias viviendas perdieron techos y se cortó el servicio eléctrico. En Cañada de Gómez, el tornado voló techos, tinglados y árboles.
11 de Diciembre de 2025 18:11hs
Dos tornados azotaron la zona central de Santa Fe este jueves al mediodía. Ocurrieron durante un temporal al oeste de Rosario. Volcaron techos y arrancaron árboles de raíz en áreas rurales. Los vecinos filmaron los fenómenos.

En Carcarañá, a 45 kilómetros al oeste de Rosario, un torbellino avanzó entre casas alrededor de las 13:15. Acompañó al granizo y ráfagas de viento. Varias viviendas perdieron techos. La ciudad quedó sin electricidad.

Pocos kilómetros al oeste, en Cañada de Gómez, la situación fue más grave. El tornado voló techos, tinglados y árboles. Golpeó minutos antes que en Carcarañá, 25 kilómetros al este por la Autovía Rosario-Córdoba.

La zona centro de Santa Fe, así como el Gran Rosario, están bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional. Incluye granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica. Las tormentas acumularán entre 20 y 50 mm de lluvia.

