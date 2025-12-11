Controladores aéreos anunciaron medidas de fuerza a partir del 17 de diciembre

ATEPSA repudió ausencia de diálogo e incumplimiento de acuerdos firmados. Los trabajadores denunciaron salarios por debajo de la inflación y el desconocimiento del convenio colectivo.

11 de Diciembre de 2025 16:10hs

Los controladores aéreos de ATEPSA anunciaron medidas de fuerza que impactarán vuelos nacionales e internacionales. Las acciones comienzan el 17 de diciembre con afectaciones progresivas a los vuelos domésticos.

El gremio decidió profundizar las medidas sindicales ante la falta de respuestas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Delegados y trabajadores aprobaron la medida en una asamblea en la sede central de EANA.

ATEPSA repudió la ausencia de diálogo y el incumplimiento de acuerdos firmados. Los trabajadores denunciaron salarios por debajo de la inflación y el desconocimiento del convenio colectivo.

El gremio convocará asambleas nacionales para detallar horarios y alcances de las medidas. No se informaron días ni horarios específicos por el momento.