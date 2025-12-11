Chubut palpita la temporada de Verano

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, acompaña cada una de las iniciativas que impulsan los destinos en esta nueva temporada 2025-2026, en la que durante todo diciembre la provincia es protagonista de aperturas, eventos y experiencias que invitan a vivir el verano al máximo en cada rincón del territorio.

Las localidades de la provincia de Chubut comenzaron con sus aperturas de temporada con las propuestas y calendario de actividades recreativas, culturales y deportivas para vivir los meses de calor.

En este marco el fin de semana inaugural dejó en claro que la temporada llegó con fuerza. Esquel abrió su verano el domingo 7 de diciembre con un acto en la segunda edición de QTRAIL, un encuentro deportivo que reunió a la comunidad y referentes locales, marcando el comienzo de una agenda llena de naturaleza y aventura.

Camarones, por su parte, celebró su apertura con “Cocina del Mar Patagónico”, una propuesta gastronómica única que puso en valor los sabores del litoral de la mano de los reconocidos chefs Edgardo Ríos, María Capdevila y Juan Manuel Illesca. La subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, acompañó a la intendenta Claudia Loyola en la jornada del 6 de diciembre, reforzando el trabajo conjunto para potenciar este destino costero.

Por otra parte, el domingo 7 fue el turno del Dique Florentino Ameghino, y el lunes 8 de Rada Tilly, donde la intendenta Mariel Peralta recibió al ministro de Turismo del Chubut Diego Lapenna y a la subsecretaría Nadia Bravo.

En esta última localidad, se presentó el documental “SEI, la ballena desconocida”, una producción de Jumara Films junto a National Geographic Pristine Seas. El cortometraje, de 30 minutos, recorre la investigación realizada en el Área Natural Protegida Punta Marqués y pone en foco a esta especie tan singular.

Calendario de aperturas

Los lanzamientos de temporada continúan durante todo el mes en distintas localidades de la provincia.

12 de diciembre: Epuyén

13 de diciembre: Puerto Madryn

14 de diciembre: Cholila

16 de diciembre: Lago Puelo

17 de diciembre: El Hoyo

17 de diciembre: Trevelin / Lago Rosario

19 de diciembre: Puerto Pirámides

21 de diciembre: Sarmiento

22 de diciembre: El Maitén.



