Bariloche en crecimiento constante: inversiones turísticas privadas por 150 millones de dólares

El emblemático destino internacional recibe veinticinco vuelos diarios y es el tercer aeropuerto más visitado del país, subrayó el intendente Walter Cortés al participar de una reunión del Inprotur. Puntualizó además que "Bariloche recibe anualmente más de 1,3 millones de turistas".

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, participó hoy de la reunión de Directorio del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) en la que destacó que en ese destino internacional emblemático de la Argentina se están realizando inversiones en hotelería del sector privado que rondan los 150 millones de dólares.

Invitado por Daniel Scioli, presidente del Inprotur y secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Cortés puntualizó que Bariloche -que recibe anualmente a 1.3 millones de turistas- está “en crecimiento constante” con respecto a la construcción, que incluye hotelería de cinco y seis estrellas -establecimientos nuevos y ampliaciones de existentes- y edificios de departamentos dedicados al turismo.

Ante el Directorio del Instituto, Cortés también subrayó que el de Bariloche es el tercer aeropuerto más visitado del país, con veinticinco vuelos diarios, y que entre sus planes de desarrollo del destino se plantea la conclusión del centro de convenciones -en un edificio abandonado desde 1970- y la recuperación turística de la Isla Huemul, en el lago Nahuel Huapi.

La reunión de Directorio del Inprotur tuvo como tema central el plan del organismo para el año próximo, que abarca líneas estratégicas de promoción del país en el exterior, la participación del sector privado en más de veinte ferias internacionales y el posicionamiento de la marca Visit Argentina con acciones de comunicación en redes sociales segmentadas de acuerdo a la información prevista por los recursos que brinda la IA en la actualidad.

