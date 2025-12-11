Allanaron un barrio privado en una investigación sobre presuntos testaferros de 'Chiqui' Tapia

La causa investiga dos terrenos señalados como "a construir" en el country, aunque imágenes indican la presencia de una mansión. Estas medidas se suman a allanamientos previos realizados en sedes de la AFA y en más de 15 clubes.

11 de Diciembre de 2025 14:35hs

La Justicia realizó este jueves nuevos allanamientos en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, dentro de la investigación por presuntos testaferros vinculados al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La pesquisa se enfoca en una propiedad registrada a nombre de Real Central SRL, representada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes tienen prohibición de salir del país y les fue ordenado el congelamiento de bienes y cuentas.

La causa investiga dos terrenos señalados como "a construir" en el country, aunque imágenes indican la presencia de una mansión. Estas medidas se suman a allanamientos previos realizados en sedes de la AFA y en más de 15 clubes. El juez federal Daniel Rafecas busca documentación y pruebas relacionadas con un posible caso de lavado de activos.

Las investigaciones revelan que Pantano y Conte no contarían con recursos para adquirir ni mantener las propiedades. Pantano está vinculado a la AFA y fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, además de ocupar un cargo directivo en el Club Almirante Brown. Conte fue monotributista hasta 2012 y más tarde jubilada, habiendo recibido el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020.

Entre los propietarios anteriores de la vivienda bajo análisis figuran el exfutbolista Carlos Tevez, la empresa Malte SRL y Real Central. Rafecas ordenó recabar el historial de estos inmuebles para avanzar en la investigación judicial que relaciona a la AFA con la financiera Sur Finanzas.