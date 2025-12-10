Sur Finanzas: ordenaron nuevos allanamientos y abrieron cajas de seguridad de la empresa

Los operativos fueron autorizados por el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado N°2 de Lomas de Zamora, quien además solicitó que se inspeccionen sedes de la entidad rectora del fútbol argentino y clubes vinculados.

10 de Diciembre de 2025 15:34hs

La Justicia federal ordenó una serie de allanamientos relacionados con la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. Los procedimientos se desarrollaron en oficinas de la firma, en otras empresas vinculadas y en domicilios en la Ciudad de Buenos Aires. También se dispuso la apertura de cajas de seguridad pertenecientes a la compañía, que es relacionada con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Los operativos fueron autorizados por el juez Luis Armella, a cargo del Juzgado N°2 de Lomas de Zamora, quien además solicitó que se inspeccionen sedes de la entidad rectora del fútbol argentino y clubes vinculados. Entre las empresas involucradas figuran Minella Stadium S.A., Pro Entertainment S.A., Roma Inversiones S.A. y la financiera Sur Finanzas, liderada por Ariel Vallejo.

En paralelo, se realizó un allanamiento en Neocam S.A.S., ubicada en Lomas de Zamora, donde funciona un comercio de joyería y compra de oro bajo el nombre "Lilian", administrado por Maite Lorenzo, pareja de Vallejo. También se abrió una caja de seguridad de Sur Finanzas en esa localidad y otras en diferentes bancos que la empresa utiliza.

La investigación, dirigida por la fiscal federal Cecilia Incardona, comenzó por un presunto lavado de dinero vinculado a la transferencia del exfutbolista de Banfield Agustín Urzi. Posteriormente se sumó una denuncia de la Dirección General de Impuestos por un caso de blanqueo y evasión por un monto cercano a los $818.000 millones, donde se sospecha se creó un fideicomiso para legitimar fondos ilícitos.