Misión Comercial Inversa del INPROTUR en Mendoza

La provincia recibió a 24 operadores turísticos internacionales de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Colombia, México y Bolivia, en el marco de la Misión Comercial Inversa organizada por el INPROTUR, una acción estratégica orientada a potenciar la presencia de Mendoza en mercados clave de la región. “Las alianzas estratégicas con diversas instituciones -en este caso con INPROTUR- permiten desarrollar más y mejores acciones promocionales, para potenciar nuestro destino y la Marca Mendoza”, dijo Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística de Emetur.

Los invitados realizaron un completo recorrido por bodegas icónicas, hoteles referentes y diversos atractivos turísticos, donde vivieron en primera persona experiencias enoturísticas, gastronómicas y culturales que distinguen a Mendoza como un destino líder en América Latina.



Como parte del itinerario general de la misión en Argentina, los operadores también visitaron Buenos Aires y San Martín de los Andes, completando así una visión integral de las propuestas turísticas del país.

Cabe señalar, que la ronda de negocios que se desarrolló en el Hotel Esplendor, fue un momento muy importante; porqué los profesionales internacionales mantuvieron encuentros comerciales con 50 prestadores locales, entre ellos, agencias receptivas, hoteles y empresas de servicios turísticos.

Destino Mendoza



Gabriela Testa, presidenta del Emetur, y Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística realizaron una presentación del Destino Mendoza, poniendo de manifiesto los diversos atractivos con los que cuenta la provincia durante todo el año.

La intensa jornada culminó con un evento de networking en la destilería The Williams Casanegra, espacio que permitió profundizar vínculos, consolidar contactos y generar nuevas oportunidades de comercialización para el destino.

Respecto de la importancia de la iniciativa, Cristina Mengarelli señaló: “Mendoza sigue consolidándose como un destino confiable, competitivo y de calidad internacional. Estos encuentros permiten que quienes comercializan nuestros productos turísticos vivan la experiencia en primera persona y se conviertan en embajadores de la provincia en sus países de origen”.

“Las alianzas estratégicas con diversas instituciones -en este caso con INPROTUR- permiten desarrollar más y mejores acciones promocionales, para potenciar nuestro destino y la Marca Mendoza”, agregó la funcionaria.

La acción tuvo como objetivo fortalecer la presencia de Mendoza en mercados estratégicos, promover nuevas alianzas comerciales y continuar posicionando a la provincia como un destino enoturístico, gastronómico y de naturaleza de excelencia internacional.

La iniciativa forma parte del Plan Anual de Promoción Turística que impulsa el Gobierno de Mendoza, a través del Ente Mendoza Turismo (Emetur). Los viajes de familiarización (fam press y fam tours) se complementan con campañas publicitarias en medios tradicionales y digitales, además de la participación en ferias nacionales e internacionales, reforzando así la estrategia integral de promoción del destino.

Los prestadores privados que participaron en esta acción fueron Hotel Esplendor, Hotel Hualta, Bodega Kaiken, Bodega Decero, Rosell Boher Lodge, Puesto del Indio, Laur, Bodega Trapiche, Corazón de Lunlunta, Bodega Finca Savina, The Williams Casanegra Distillery y Bodega Doña Paula.



