Locura por Shakira, plazas agotadas en Córdoba y localidades cercanas: se esperan 120 mil turistas

10 de Diciembre de 2025 14:38hs

Por Ricardo Seronero

La provincia de Córdoba se prepara con una enorme expectativa de cara al próximo fin de semana en el que la artista colombiana, Shakira, brindará dos shows en el Mario Alberto Kempes con entradas prácticamente agotadas: “Será el espectáculo artístico de mayor impacto económico en la historia de Córdoba”, adelantó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani quien precisó que la hotelería de la capital ya está “al 100% de reservas; y que además impactará en localidades de Sierras Chicas, y ciudades como Carlos Paz y Alta Gracia”. Entre quienes asistirán al show y sus acompañantes se estiman que unas 120 mil personas visitarán la provincia.

Palabra seguida, Capitani calificó como “positivo” el último fin de semana largo del año ya que “registramos buena ocupación en distintos puntos turísticos como Ansenuza, Punilla, Calamuchita y Traslasierra. Registramos unos 180 mil turistas que dejaron alrededor de 22 mil millones de pesos como impacto económico en la región”, puntualizó. En ese marcos, precisó que “Villa general Belgrano estuvo al 65% (los categorizados llegaron al 70), Potrero de Garay 62%, La Falda 75%, Villa Carlos Paz 68% (categorizados al 74), Miramar 78%, La Cumbre 48%, Córdoba capital 52%, Almafuerte 58%, Balnearia 100% y Río Ceballos 65%, entre otras localidades”.

Estos números pocos días después de un fin de semana XL de concurrencia récord y previo a uno de los hechos artísticos más importante y convocante del año.

Volviendo a los recitales del fin de semana próximo de Shakira, Capitani apuntó que “la concurrencia y lo que generará será mayor a shows internacionales anteriores como -por ejemplo- Metallica, Red Hot, Paul McCartney, Luis Miguel o Ricky Martin”. En ese marco, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo subrayó la apuesta permanente de “productoras y productores cordobeses que apuestan, invierten y generan empleo y atracciones que ponen a Córdoba en un lugar privilegiado no solo del país, sino de la región”.

Los organizadores -y previo a que la artista agregue una nueva fecha- estimaron en unos 55 millones de dólares el impacto económico que dejará en nuestra provincia.

También Capitani señaló como “clave” la firme decisión del gobernador Martín Llaryora de “acompañar y generar políticas públicas en línea con los grandes eventos culturales y deportivos que dan un distintivo uno a la provincia”.



