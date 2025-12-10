La inflación porteña fue del 2,4% en noviembre, y sigue en lento ascenso

No obstante, la inflación interanual llegó al 32,6%, un punto porcentual menos que en octubre. Según IDECBA, el 70,4% de la suba mensual correspondió a Vivienda, Alimentos, Transporte, Restaurantes y Recreación.

10 de Diciembre de 2025

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación en noviembre fue del 2,4% en el territorio porteño. En los primeros once meses de 2025, la suba acumulada alcanzó el 28,3%.

La inflación interanual llegó al 32,6%, un punto porcentual menos que en octubre. Los sectores que más aumentaron fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal y protección social (3,7%), Transporte (2,9%), Restaurantes y hoteles (2,7%) y Vivienda, agua y energía (2,5%).

Por debajo del índice general se ubicaron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 2,2%, y Educación, que también creció un 2,2%. Según IDECBA, el 70,4% de la suba mensual correspondió a Vivienda, Alimentos, Transporte, Restaurantes y Recreación.

Estas mismas áreas explicaron el 60,6% del aumento interanual de precios minoristas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor nacional el jueves 11 de diciembre a las 16 horas.