La hija de Corina Machado recibió el Nobel de la Paz en nombre de la dirigente venezolana

10 de Diciembre de 2025 14:23hs

María Corina Machado no pudo asistir a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre y leyó el discurso escrito por la dirigente venezolana. Machado logró salir de Venezuela y está en camino a Noruega.

La organización del premio informó que la líder opositora llegaría fuera de horario y, por ello, la ceremonia la encabezó su hija. Ana Corina Sosa agradeció en nombre de su madre y aseguró que llegará en pocas horas, destacando la lucha venezolana por la democracia, la libertad y la paz.

En el discurso, María Corina Machado afirmó que Venezuela pronto "volverá a respirar" y que abrirán las puertas para liberar a los presos políticos. Además, señaló que el mundo será testigo del regreso de los compatriotas a casa, resaltando el impacto de la lucha venezolana.

El Instituto Nobel había confirmado que Machado hizo todo lo posible para llegar, pero no estaría presente en el acto que contó con la presencia del presidente Javier Milei. El director del Instituto Nobel explicó que la dirigente vive bajo amenazas de muerte y tiene restricción de movimientos por parte del régimen de Nicolás Maduro.