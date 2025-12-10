La Fiesta del Verano está acá. Fiesta del Campamentista 2026 en San José

Por Ricardo Seronero
San José se delinea a orillas del río Uruguay, en el centro este de la Provincia de Entre Ríos, extendiéndose simbólicamente entre dos polos de importancia para el desarrollo turístico: identidad cultural y naturaleza.
Junto con Colón, Villa Elisa, Liebig, Primero de Mayo, Ubajay, San Salvador, General Campos y pequeños poblados como San Anselmo, Hocker, La Clarita y Arroyo Barú integra la Microrregión Turística Tierra de Palmares, con el sublime Parque Nacional El Palmar, a quien debe su nombre.
Fiesta Provincial del Campamentista
La fiesta no solo es un espacio de disfrute y encuentro, sino también una herramienta clave para potenciar el turismo y dinamizar la economía local. Playa, juegos, río, atardeceres dorados, DJs, música en vivo y una grilla que la va a "ROMPER".
Tres días a puro disfrute
Viernes 9/01 – Previa al atardecer
Desde las 19:00h, arrancamos así:
* Cocina en vivo por Las Camelias junto a César Lizarraga
* Coctelería con identidad entrerriana by "Cantinero Entrerriano"
* Música con DJ Agus Cevey
* Batucadas locales + un montón de sorpresas
La previa que necesitás para arrancar la fiesta como se debe.
Sábado 10/01 – Día de playa + Noche de Rock
* Desde las 17:00h: juegos, actividades recreativas, sorteos y animación en la playa.
* A las 21:00h en el Anfiteatro Natural: Marbel Rock, Tributo a Intoxicados, Monos en Jeep y Rey Garufa. Una noche para rockearla en el Balneario.
Domingo 11/01 – Cierre a puro ritmo
* Desde las 17:00h seguimos con actividades y animación frente al río.
* A las 21:00h encendemos la pista con una noche de CUMBIA: La Fuerza, Los Charros, Capelina y La Repandilla. Cerramos la fiesta bailando hasta que las estrellas digan basta.
La Fiesta del Verano vivila en el Balneario Camping San José. Más info: https://sanjose.tur.ar/
