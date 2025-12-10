La Fiesta del Verano está acá. Fiesta del Campamentista 2026 en San José

Este 09, 10 y 11 de enero el verano se enciende en el Balneario Camping San José, donde se disfruta el Verano Más Largo de Entre Ríos. Es uno de los eventos más destacados del calendario turístico local.

San José se delinea a orillas del río Uruguay, en el centro este de la Provincia de Entre Ríos, extendiéndose simbólicamente entre dos polos de importancia para el desarrollo turístico: identidad cultural y naturaleza.

Junto con Colón, Villa Elisa, Liebig, Primero de Mayo, Ubajay, San Salvador, General Campos y pequeños poblados como San Anselmo, Hocker, La Clarita y Arroyo Barú integra la Microrregión Turística Tierra de Palmares, con el sublime Parque Nacional El Palmar, a quien debe su nombre.

Fiesta Provincial del Campamentista



La fiesta no solo es un espacio de disfrute y encuentro, sino también una herramienta clave para potenciar el turismo y dinamizar la economía local. Playa, juegos, río, atardeceres dorados, DJs, música en vivo y una grilla que la va a "ROMPER".



Tres días a puro disfrute



Viernes 9/01 – Previa al atardecer

Desde las 19:00h, arrancamos así:

* Cocina en vivo por Las Camelias junto a César Lizarraga

* Coctelería con identidad entrerriana by "Cantinero Entrerriano"

* Música con DJ Agus Cevey

* Batucadas locales + un montón de sorpresas

La previa que necesitás para arrancar la fiesta como se debe.

Sábado 10/01 – Día de playa + Noche de Rock

* Desde las 17:00h: juegos, actividades recreativas, sorteos y animación en la playa.

* A las 21:00h en el Anfiteatro Natural: Marbel Rock, Tributo a Intoxicados, Monos en Jeep y Rey Garufa. Una noche para rockearla en el Balneario.

Domingo 11/01 – Cierre a puro ritmo

* Desde las 17:00h seguimos con actividades y animación frente al río.

* A las 21:00h encendemos la pista con una noche de CUMBIA: La Fuerza, Los Charros, Capelina y La Repandilla. Cerramos la fiesta bailando hasta que las estrellas digan basta.

La Fiesta del Verano vivila en el Balneario Camping San José. Más info: https://sanjose.tur.ar/



