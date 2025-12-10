La AFA sorteó los grupos del Apertura 2026 y las llaves de la próxima Copa Argentina

El sorteo de la Copa Argentina 2026 determinó los cruces de los 64 equipos participantes, que incluyen clubes directa e indirectamente afiliados a la AFA. River y Boca iniciarán su camino en 32avos de final y quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro, lo que solo permitiría un enfrentamiento entre ambos en una eventual final. Otros clásicos también fueron distribuidos de esta manera para evitar choques anticipados, permitiendo solo que se crucen en la instancia decisiva.
En cuanto a los rivales, Boca enfrentará en primera ronda a Gimnasia de Chivilcoy, con posibles cruces contra San Lorenzo en semifinales y Racing en cuartos. River debutará contra Ciudad de Bolívar y puede medirse con Independiente o Huracán en etapas posteriores. La Copa Argentina contará con la ausencia de equipos como Chacarita, Colón, Ferro y Quilmes, que no lograron clasificar desde la Primera Nacional.
Por otro lado, en la sede de la AFA en Ezeiza se sorteó la composición de los grupos para el Torneo Apertura y Clausura 2026, con el objetivo de cambiar las zonas respecto de la temporada actual. Cada torneo mantendrá el formato con zonas de 15 equipos cada una, donde los clubes se enfrentarán entre sí y jugarán dos partidos interzonales por temporada, incluyendo un clásico rival y un rival sorteado.
El torneo Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero y finalizará a mediados de mayo, antes del Mundial de fútbol 2026, mientras que el Clausura se jugará tras la Copa del Mundo y concluirá en diciembre. En esta edición se incluirán los ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, en reemplazo de los descendidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan.
Grupos del Torneo Apertura 2026:
Grupo A: Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.
Grupo B: River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.
Llaves de la Copa Argentina 2026:
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces
Huracán vs. Olimpo
River vs. Ciudad de Bolívar
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
Racing vs. San Martín de Formosa
Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
Platense vs. Argentino de Monte Maíz
Argentinos Juniors vs. Ferrocarril Midland
Banfield vs. Real Pilar
Lanús vs. Sarmiento de La Banda
Talleres vs. Argentino de Merlo
Belgrano vs. Atlético Rafaela
Vélez vs. Deportivo Armenio
Tigre vs. Claypole
Estudiantes vs. Ituzaingó
Gimnasia vs. Deportivo Camioneros
Newell’s vs. Acassuso
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Instituto vs. Atlanta
Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn
Unión vs. Agropecuario
Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
Sarmiento vs. Tristán Suárez
Aldosivi vs. San Miguel
Barracas Central vs. Temperley
Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú