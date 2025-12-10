La AFA sorteó los grupos del Apertura 2026 y las llaves de la próxima Copa Argentina

El torneo mantendrá el formato con zonas de 15 equipos cada una, donde los clubes se enfrentarán entre sí y jugarán dos partidos interzonales por temporada, incluyendo un clásico rival y un rival sorteado.

10 de Diciembre de 2025 14:54hs

El sorteo de la Copa Argentina 2026 determinó los cruces de los 64 equipos participantes, que incluyen clubes directa e indirectamente afiliados a la AFA. River y Boca iniciarán su camino en 32avos de final y quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro, lo que solo permitiría un enfrentamiento entre ambos en una eventual final. Otros clásicos también fueron distribuidos de esta manera para evitar choques anticipados, permitiendo solo que se crucen en la instancia decisiva.

En cuanto a los rivales, Boca enfrentará en primera ronda a Gimnasia de Chivilcoy, con posibles cruces contra San Lorenzo en semifinales y Racing en cuartos. River debutará contra Ciudad de Bolívar y puede medirse con Independiente o Huracán en etapas posteriores. La Copa Argentina contará con la ausencia de equipos como Chacarita, Colón, Ferro y Quilmes, que no lograron clasificar desde la Primera Nacional.

Por otro lado, en la sede de la AFA en Ezeiza se sorteó la composición de los grupos para el Torneo Apertura y Clausura 2026, con el objetivo de cambiar las zonas respecto de la temporada actual. Cada torneo mantendrá el formato con zonas de 15 equipos cada una, donde los clubes se enfrentarán entre sí y jugarán dos partidos interzonales por temporada, incluyendo un clásico rival y un rival sorteado.

El torneo Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero y finalizará a mediados de mayo, antes del Mundial de fútbol 2026, mientras que el Clausura se jugará tras la Copa del Mundo y concluirá en diciembre. En esta edición se incluirán los ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, en reemplazo de los descendidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Grupos del Torneo Apertura 2026:

Grupo A: Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Grupo B: River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

Llaves de la Copa Argentina 2026:

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces

Huracán vs. Olimpo

River vs. Ciudad de Bolívar

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Racing vs. San Martín de Formosa

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Argentinos Juniors vs. Ferrocarril Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento de La Banda

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes vs. Ituzaingó

Gimnasia vs. Deportivo Camioneros

Newell’s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú