EE. UU. afirma que se incautó de un barco petrolero frente a la costa venezolana

10 de Diciembre de 2025 17:58hs

Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, informó Donald Trump desde la Casa Blanca. El presidente describió al buque como el más grande que han confiscado hasta la fecha.

La operación estuvo comandada por la Guardia Costera estadounidense, con apoyo de la Marina. No se reveló el nombre del petrolero ni su bandera, ni el lugar específico de la interdicción. Según fuentes anónimas, el despliegue militar en la región es considerable y cuenta con portaaviones, aviones de combate y miles de tropas.

Carlos Paparoni, líder de la oposición venezolana, identificó el buque como AZURE e indicó que intentaba transportar petróleo hacia el mercado negro internacional, evadiendo sanciones y controles.

Estados Unidos mantiene la mayor presencia militar en la región en más de un siglo y medio, y ha realizado ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Trump anticipó la posibilidad de ataques terrestres próximos, sin precisar su ubicación.