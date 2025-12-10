Detuvieron al expresidente Luis Arce, en una causa por presunta corrupción

Es por un presunto desfalco millonario de fondos públicos destinados a comunidades indígenas y campesinas durante su gestión como ministro de Economía de Evo Morales.

10 de Diciembre de 2025 16:46hs

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles por órdenes de la Fiscalía en el marco de una investigación por corrupción. La causa está vinculada a un presunto desfalco millonario de fondos públicos destinados a comunidades indígenas y campesinas durante su gestión como ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales.

La investigación señala que Arce autorizó pagos estatales a cuentas privadas, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, quien se encuentra detenida en el penal de Obrajes. Estos desembolsos habrían desviado recursos que estaban destinados al desarrollo social.

María Nela Prada, ex ministra de la Presidencia, denunció en sus redes sociales el secuestro de Arce y confirmó que fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz. Prada comentó que se enteró del arresto cuando el ex mandatario estaba solo en las dependencias policiales.