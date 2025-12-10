Confirman que 3I/Atlas tiene elementos prebióticos en niveles mucho más altos que los de cometas del sistema solar

El metanol y el cianuro de oxígeno son moléculas claves en reacciones químicas asociadas con la formación de aminoácidos y estructuras orgánicas complejas. Cuadruplican el promedio de esos elementos en los cometas 'nativos'.

El cometa interestelar 3I/ATLAS sorprendió a la comunidad científica al detectar el observatorio ALMA altos niveles de metanol y cianuro de hidrógeno en su composición. Estas moléculas, claves en reacciones químicas asociadas con la formación de aminoácidos y estructuras orgánicas complejas, están presentes en cantidades significativamente mayores que en cometas habituales del sistema solar.

La observación coordinada por el astrofísico Martin Cordiner reveló que el metanol representa cerca del 8% del vapor emitido por el cometa, un valor cuatro veces superior al registrado en otros cometas. El cianuro de hidrógeno también se encuentra en niveles elevados, entre 0,25 y 0,5 kilos por segundo emitidos desde el núcleo.

El equipo de ALMA destacó que el metanol se produce parcialmente en la coma del cometa, lo que indica la presencia de reacciones químicas adicionales más allá de la sublimación del hielo. La abundancia de estas moléculas permite estudiar procesos prebióticos que pueden darse en sistemas estelares distintos al solar.

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado, ofreciendo una oportunidad única para entender la formación de materiales orgánicos en otra parte de la galaxia. Los investigadores continúan analizando las líneas espectrales para identificar otras moléculas orgánicas y comparar su abundancia con la de cometas locales.