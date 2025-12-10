Cinco heridos por el desplome de un elevador hidráulico en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

El incidente dejó a dos trabajadores aeronáuticos con fracturas graves y tres pasajeros lesionados. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Eurnekian de Ezeiza.

10 de Diciembre de 2025 18:42hs

Un elevador hidráulico para pasajeros con movilidad reducida se desplomó en el aeropuerto internacional de Ezeiza durante su operación. El incidente dejó a dos trabajadores aeronáuticos con fracturas graves y tres pasajeros lesionados que recibieron la primera atención médica en el lugar. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Eurnekian de Ezeiza.

El vuelo AR 1875 de Aerolíneas Argentinas aterrizó pasadas las 14:50 en Ezeiza, proveniente de Ushuaia. La mayoría de los pasajeros descendió sin problemas, pero tres personas con movilidad reducida requirieron ayuda para bajar del avión. Para ello se utilizó un elevador hidráulico que cedió cuando las personas se encontraban a unos seis o siete metros de altura.

Las personas lesionadas incluyeron a un matrimonio de aproximadamente 70 años y una mujer. El personal médico del aeropuerto brindó primeros auxilios en el lugar. Entre los trabajadores afectados, dos pertenecían a la empresa GPS y uno a Intercargo. Uno sufrió fractura de tibia y peroné, y otro una fractura expuesta.

En el operativo de rescate participaron agentes de la Policía Federal, bomberos y la división del Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza. Tras la atención inicial, todos los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario cercano para continuar con su tratamiento.