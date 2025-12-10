Allanan dos ferias de La Salada por presunta venta de mercadería falsificada

El procedimiento comenzó al mediodía y se centró en 105 puestos de las ferias Ocean y Bristol I y II, ubicadas sobre el Camino de la Ribera.

10 de Diciembre de 2025 15:50hs

La Policía Federal Argentina desplegó un operativo en el complejo comercial de La Salada para allanar dos ferias del lugar por presunta venta de mercadería falsificada. El procedimiento comenzó al mediodía y se centró en 105 puestos de las ferias Ocean y Bristol I y II, ubicadas sobre el Camino de la Ribera.

Durante el operativo, las fuerzas federales incautaron indumentaria sin marca o con etiquetas apócrifas en 30 locales. Mientras tanto, efectivos permanecieron en los accesos y alrededores de La Bristol II, la feria principal, y continuaron ingresando refuerzos policiales. El predio quedó cerrado al público mientras se secuestraba la mercadería.

La Salada estuvo clausurada durante tres semanas desde el 22 de mayo, tras la detención de Jorge Castillo por una causa de contrabando y lavado de activos. Los feriantes exigen la reapertura para poder trabajar y aseguran no tener vínculos con Castillo, conocido como "El Rey de La Salada". A mediados de junio, el complejo volvió a operar tras la orden judicial.

Este nuevo operativo se realizó en un momento de alta concurrencia en La Salada, debido a las compras previas a las fiestas. La causa está basada en la infracción a la Ley de Marcas y se investiga además la facturación de los puestos allanados.