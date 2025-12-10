Al menos 22 muertos y 16 heridos por el derrumbe de dos edificios

Formaban parte de un programa estatal que permitía a habitantes de zonas marginales edificar viviendas en terrenos asignados por el gobierno. Vecinos habían reportado grietas en las construcciones. Hay casi cuarenta mil edificios en riesgo de derrumbe en todo el país.

10 de Diciembre de 2025 16:21hs

La fiscalía de Marruecos informó la muerte de al menos 22 personas y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios en Fez. Entre las víctimas fatales hay niños. El número de muertos es preliminar y se abrió una investigación para determinar las causas del incidente.

Uno de los edificios estaba vacío en el momento del derrumbe, mientras que en el otro se desarrollaba una Aqiqah, una celebración tradicional musulmana por el nacimiento de un bebé. Un hombre sobreviviente perdió a su esposa y a sus tres hijos y señaló que solo se había recuperado uno de los cuerpos.

Los edificios se encontraban en el barrio de Al-Mustaqbal y habían sido construidos en 2006. Formaban parte de un programa estatal que permitía a habitantes de zonas marginales edificar viviendas en terrenos asignados por el gobierno. Vecinos habían reportado grietas en las construcciones desde hacía tiempo.

Las autoridades iniciaron una investigación judicial, técnica y administrativa para conocer las causas del derrumbe. La tragedia ocurre en un contexto sensible, tras protestas en septiembre por la precariedad y la falta de servicios públicos, y declaraciones oficiales que señalaron a 38.800 edificios en todo Marruecos como “en riesgo de colapso”.