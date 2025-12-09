Gustavo Suárez, de 48 años, se comunicó con su exmujer para informarle que estaba estacionado junto a su hijo sobre la ruta y planeaba matarlo.

9 de Diciembre de 2025 14:58hs

En Huanguelén, Coronel Suárez, un hombre asesinó a su hijo de cuatro años de un disparo en la cabeza y luego se suicidó. El episodio ocurrió en la madrugada de este martes y fue alertado por un llamado telefónico del propio agresor.

Gustavo Suárez, de 48 años, se comunicó con su exmujer para informarle que estaba estacionado junto a su hijo sobre la ruta y planeaba matarlo. La mujer alertó rápidamente a la Policía Comunal, que envió un móvil hacia el acceso de la localidad, cerca de la ruta 60.

Al llegar, los efectivos encontraron un camión Mercedes Benz detenido con los cuerpos de Gustavo y del niño, identificado como Francisco Suárez. El menor presentaba signos vitales y fue trasladado al hospital local, donde falleció minutos más tarde.

En el vehículo se hallaron manchas de sangre y una pistola calibre 22. La autopsia confirmó heridas de arma de fuego en la cabeza de ambos. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 5 de Bahía Blanca. Se registraban antecedentes de violencia familiar entre los padres y medidas cautelares vencidas el 4 de diciembre.