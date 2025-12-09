Un gendarme resistió a tiros un asalto: mató a un delincuente y resultó herido

El enfrentamiento dejó tres heridos de bala que fueron trasladados al hospital Ballestrini. Ariel Galeano recibió un disparo en la boca, su pareja una herida en el tórax y un repartidor una lesión en la pierna.

9 de Diciembre de 2025 17:15hs

Un tiroteo entre una banda de asaltantes y un gendarme tuvo lugar en Aldo Bonzi, La Matanza. El enfrentamiento comenzó cuando Ariel Galeano, agente de Gendarmería, repelió un intento de robo en la puerta de su casa. Resultó herido y abatió a uno de los delincuentes.

El hecho ocurrió el lunes a las 20:20 en la esquina de Pirán y Janner. Tres ladrones descendieron de un vehículo y sorprendieron a Galeano y a su hermano Carlos, también gendarme, quien llegaba a la vivienda en auto. Carlos logró escapar, pero Ariel enfrentó a los asaltantes con su arma.

Uno de los atacantes, Kevin Agustín Escobar, de 22 años, falleció en el lugar. Sus cómplices escaparon y permanecen prófugos. El intento de fuga fue grabado por cámaras de seguridad y mostró incluso la intervención de un vecino que trató de impedir la huida con su auto.

El enfrentamiento dejó tres heridos de bala que fueron trasladados al hospital Ballestrini. Ariel Galeano recibió un disparo en la boca, su pareja una herida en el tórax y un repartidor una lesión en la pierna. La UFI Temática de Homicidios de La Matanza investiga el caso bajo la carátula de homicidio agravado en grado de tentativa y robo calificado por uso de armas y en banda.