Turismo XL en La Pampa: Araucanía y fiestas populares movilizan localidades y economías regionales

En base a lo informado por distintos referentes turísticos de la Provincia, el movimiento turístico/recreativo durante el fin de semana extendido por el Día de la Inmaculada Concepción de María, dejó un saldo positivo para varias localidades del interior provincial.

En la Reserva Provincial Parque Luro, se registraron unos 400 visitantes durante todo el fin de semana largo. Se desarrolló una caminata de luna llena con un marco de participación excelente para la misma. Con motivo de la inauguración y la realización de los Juegos Binacionales de La Araucanía tanto en Santa Rosa como la Localidad de Toay, los alojamientos están a un 100% de ocupación.

Desde Toay informaron que más allá de los alojamientos colmados también se desarrolló el encuentro de los Rodanteros con participación de turistas de 11 provincias. Junto con la realización de La Fiesta Provincial del Gaucho hubo más de 1500 personas. La localidad de Bernardo Larroudé comunicó que tuvo un excelente fin de semana con capacidad completa en sus alojamientos y mucha actividad en las Termas.

Realicó mostró un muy buen movimiento en sus hoteles, en promedio 90%, como así también el sector gastronómico. Se observó buena cantidad de gente en los eventos como el Rural Bike. General Pico por ser sede de los Juegos de La Araucanía tuvo sus alojamientos al 100% de ocupación. En la localidad de Maisonnave, con motivo del Pino Fest, se llegaron unas 5000 personas, destacando la excelente convocatoria y el movimiento turístico y recreativo generado. En Vértiz se realizó la Fiesta del Chorizo Seco con una participación de unas 700 personas. Asimismo, en La Maruja tuvo lugar el Festival de La Mujer Hachera en la que se dieron cita 3000 personas mientras que sus plazas de alojamientos estuvieron colmadas.

En Winifreda se realizó un torneo de fútbol infantil lo que llevó, a que sus alojamientos estuvieran con capacidad colmada. En el Parque Acuático hubo unas 1500 personas durante todo el fin de semana. En Anguil tuvieron lugar los festejos por el aniversario de la localidad con una participación de más de 700 personas. Macachín fue una de las localidades que recibió los Juegos de la Araucanía con lo cual su capacidad de alojamiento estuvo colmada por varias delegaciones. En la Localidad de Doblas se realizó el 2º Concurso Provincial del Pan Dulce Artesanal con una participación de unas 250 personas que disfrutaron del evento.

Por su parte General Acha, registró una ocupación del 100% en sus alojamientos debido también a los Juegos de La Araucanía. Además, hubo actividades culturales que también aportaron movimiento durante el fin de semana. Victorica comunicó que sus alojamientos estuvieron al 80% promedio de ocupación y asistieron unas 5000 personas al recital de la popular banda “La Delio Valdez” que hizo su presentación este fin de semana. En tanto Santa Isabel informó una ocupación en sus hoteles en promedio del 90%. La localidad de 25 de Mayo expresó una ocupación promedio baja, redondeando un 20% de promedio en sus alojamientos. Se observó un buen movimiento regional con motivo de la peregrinación por el día de la virgen en Puente Dique.

Villa Casa de Piedra nos reportó buen movimiento turístico, la ocupación en los alojamientos estuvo en un 55% de promedio

Cabe mencionar que aquellas localidades que están siendo sede de alguna de las disciplinas deportivas de los Juegos de la Araucanía, estuvieron con la capacidad colmada en sus plazas de alojamiento como es el caso de Eduardo Castex, Miguel Riglos, Ataliva Roca y Quehue. Sin duda una apuesta fuerte del Gobierno provincial para organizar este tipo de competencias deportivas internacionales, que trae aparejado una inyección económica en lo local y regional que beneficia a actividades vinculadas directa e indirectamente con el turismo.



Las estancias que ofrecen servicios de turismo rural y alojamiento han manifestado en general buen movimiento y casi todas con buena participación en las actividades desarrolladas.



