Parques Nacionales no aumentará las entradas para este verano

Por Ricardo Seronero
Con el objetivo de seguir incrementando la visitación a nuestras áreas protegidas, la Administración de Parques Nacionales informa que las tarifas de acceso a los parques se mantendrán sin aumentos durante la temporada estival.
De este modo, las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural, al mismo tiempo que se acompaña el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación.
Frente a una nueva temporada estival en que los Parques recibirán miles de visitantes para disfrutar del turismo de naturaleza a través de sus múltiples propuestas de actividades y servicios, resulta fundamental seguir las recomendaciones para una visita responsable con el fin de garantizar el resguardo de las áreas protegidas, su biodiversidad, vecinos y turistas.
