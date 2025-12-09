Parques Nacionales no aumentará las entradas para este verano

Las áreas protegidas nacionales serán destinos de verano por excelencia para el turismo de naturaleza y el disfrute de múltiples actividades y servicios, manteniendo las tarifas en los tickets de ingreso.

9 de Diciembre de 2025 16:14hs

Por Ricardo Seronero

Con el objetivo de seguir incrementando la visitación a nuestras áreas protegidas, la Administración de Parques Nacionales informa que las tarifas de acceso a los parques se mantendrán sin aumentos durante la temporada estival.

De este modo, las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural, al mismo tiempo que se acompaña el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación.

Frente a una nueva temporada estival en que los Parques recibirán miles de visitantes para disfrutar del turismo de naturaleza a través de sus múltiples propuestas de actividades y servicios, resulta fundamental seguir las recomendaciones para una visita responsable con el fin de garantizar el resguardo de las áreas protegidas, su biodiversidad, vecinos y turistas.



