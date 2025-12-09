Múltiples allanamientos en Sur Finanzas, la AFA y varios clubes por presunto lavado de dinero

Se dispuso intervenir dos sedes de la AFA y se autorizó la apertura del secreto fiscal y bancario sobre los investigados. La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó que se avance sobre más de 30 domicilios vinculados a la operación de blanqueo.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó allanamientos en la causa Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. Los procedimientos incluyeron las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, además de varios clubes de fútbol, con el apoyo de la Policía Federal que retiró documentación contable y equipos electrónicos vinculados a contratos de sponsoreo y préstamos gestionados con la empresa de Ariel Vallejo.

Se dispuso intervenir dos sedes de la AFA y se autorizó la apertura del secreto fiscal y bancario sobre los investigados. La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó que se avance sobre más de 30 domicilios vinculados a la operación de blanqueo. Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors y varios más.

El préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A. a Banfield, que no fue devuelto, figura en el foco de la investigación. La fiscalía detectó un nexo entre la estructura societaria del club y la presunta colocación de fondos ilícitos mediante Sur Finanzas. Ariel Vallejo entregó voluntariamente su celular para su peritaje.

Una causa paralela impulsada por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires sobre Sur Finanzas quedó en el juzgado federal de Federico Villena. La fiscalía pidió que el expediente se unifique con la investigación de Armella, lo que generó un conflicto que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.