Morena Rial, muy cerca del juicio oral por tres robos agravados

9 de Diciembre de 2025 18:20hs

Morena Rial está cerca de enfrentar un juicio oral por su supuesta participación en tres robos cometidos en territorio bonaerense. Los hechos ocurrieron en Villa Adelina, Martínez y Castelar, y la Fiscalía de San Isidro, a cargo del fiscal adjunto Patricio Ferrari, solicitó avanzar con la causa. Además de Rial, están imputados Alan Martín Fernández y Lautaro Tomás Ledesma, quienes están detenidos, y Luna Alexandra González, que permanece prófuga.

Rial y Fernández enfrentan cargos por tres robos agravados. El primero ocurrió el 18 de enero en Villa Adelina, donde Rial fue señalada como la conductora del vehículo que transportaba a la banda, un Peugeot 207. El robo se realizó según un plan con roles asignados, y se aprovechó la ausencia de los moradores para ingresar forzando los barrotes de una ventana y la persiana, desde donde sustrajeron al menos una notebook.

Esa misma noche y madrugada se registraron dos robos más: uno en Castelar, partido de Morón, donde se llevaron USD 32.000 y otros objetos de valor; y otro en Martínez, en San Isidro, con la sustracción de una computadora, una consola de videojuegos y diversos elementos tecnológicos. La Fiscalía considera que las evidencias son suficientes para acreditar la responsabilidad de los imputados en estos hechos.

Actualmente, Morena Rial está detenida en el penal de Magdalena. Su excarcelación fue revocada por la jueza Andrea Rodríguez Mentasty debido al incumplimiento de las medidas impuestas por la Fiscalía durante la investigación.