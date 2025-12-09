La UNESCO declaró el cuarteto como patrimonio cultural de la humanidad

El organismo internacional destacó que el cuarteto, ritmo emblemático de Córdoba, fusiona estilos criollos locales con influencias europeas y caribeñas, y que sigue siendo una expresión cultural popular en la región.

9 de Diciembre de 2025 15:34hs

La Unesco declaró al cuarteto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, incluyendo este género musical tradicional de Córdoba en su lista oficial. El organismo internacional destacó que el cuarteto fusiona estilos criollos locales con influencias europeas y caribeñas, y que sigue siendo una expresión cultural popular en la región.

Surgido a mediados del siglo XX, de una original mixtura de ritmos afroamericanos y europeos, el género involucra música bailable con instrumentos como piano, violín, acordeón, contrabajo y una variedad de percusión y viento. Las letras abordan temas cotidianos, amor y alegría, y son protagonistas en eventos conocidos como “bailes”, donde se siguen ritmos rápidos denominados "tunga".

La convención de la Unesco de 2003 orienta la salvaguardia de estas expresiones culturales para preservar la identidad y la diversidad de las comunidades. El cuarteto es un ejemplo vivo de estas tradiciones que se transmiten y adaptan a lo largo del tiempo.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, calificó la inscripción como un día histórico y un reconocimiento mundial al cuarteto. Resaltó el valor cultural y social de este género y afirmó que la declaración es un tributo a músicos, artistas y generaciones que han mantenido viva esta tradición.